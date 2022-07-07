عاجل .. مدبولي يطالب المواطنين بالالتزام بالكمامة بعد تزايد إصابات كورونا

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين، للالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامة، في ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما خلال فترة إجازات الأعياد مع التزاحم المتوقع.

مدبولي يهنئ السيسي بعيد الأضحى

وهنأ رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، وأبناء الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، راجيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية، على مصر وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية، بموفور الخير والأمن والرخاء.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الافتتاحات الرئاسية التي شهدها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تشريف الرئيس لافتتاح محطة عدلي منصور المركزية، التي تعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، وتدشين منظومة القطار الكهربائي الخفيف LRT، موجّها الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة، على الجهد المبذول.

وأضاف مدبولي، أنّ هذا المشروع يعدُ عالميا بكل المقاييس، ويمثلُ خطوة مهمة نحو التحول للنقل الأخضر المستدام، مشيدا بالتطور الذي تشهده منظومة النقل الحديث في مصر حاليا، في إطار أهداف وتوجهات الجمهورية الجديدة.

دورة ألعاب البحر المتوسط

على جانب آخر، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة الشباب والرياضة، وبعثة مصر الرسمية، التي شاركت في النسخة الـ19 من فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط، بمدينة وهران بالجزائر، على الأداء الرائع في منافسات البطولة، والإنجاز المهم الذي تحقق بحصد 51 ميدالية، تضم 13 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و23 ميدالية برونزية، لتأتي مصر في المركز السادس في الترتيب العام لمنافسات البطولة، مؤكدا أهمية التركيز إعلاميا على هذه النماذج المضيئة في الرياضة المصرية.

ووجّه رئيس الوزراء، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تقديم أوجه الدعم والرعاية للبعثة المصرية في البطولة، كما أشاد بدور الجمهورية الجزائرية في التنظيم المميز لهذه الدورة من ألعاب البحر المتوسط، مثمّنا المشاعر الأخوية المتميزة التي لمسها أعضاء بعثة مصر والجماهير المصرية، من جانب المنظمين، وأبناء الشعب الجزائري الشقيق، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين.

استراتيجية الصادرات

على صعيد آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى عقد اجتماع المجلس الأعلى للتصدير، بعد إعادة تشكيله، والحرص الكبير على تعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية وفق استراتيجية شاملة، تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا في العام، خلال السنوات القليلة المقبلة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.