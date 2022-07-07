وفاة الفنان جيمس كان أحد أبطال فيلم «الأب الروحي»

كشفت أسرة الفنان الأمريكي جيمس كان، عن وفاة الأخير، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 82 عامًا، مناشدة الجمهور بالدعاء له.

وكتبت أسرة الفنان جيمس كان، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، «ببالغ الحزن نبلغكم بوفاة جيمس، مساء السادس من يوليو.. تقدر الأسرة تدفق الحب والتعازي القلبية.. وتطلب منكم الاستمرار في احترام خصوصيتها خلال هذا الوقت الصعب».

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



End of tweet — James Caan (@James_Caan) July 7, 2022

سيرة ومسيرة جيمس كان

لـ جيمس كان الذي ولد في نيويورك يوم 26 مارس 1940 تاريخ فني كبير، قدم خلاله أكثر من 130 عملًا تنوعت بين مسلسلات وأفلام.

يعرفه الكثيرين من خلال دوره المميز الذي قدمه في فيلم «الأب الروحي» الجزء الأول، حيث قدم شخصية «سوني»، الابن الأكبر لدون فيتو كورليوني، وترشح من خلاله لجائزة أوسكار «أفضل ممثل» عام 1973.

بدأ جيمس حياته الفنية عام 1961، من خلال مشاركته في مسلسل Naked City، وبعدها شارك في عدد من المسلسلات، حتى شارك في أول فيلم له عام 1964 وهو Lady in a Cage.

ترشح جيمس كان لعدد من الجوائز منها 4 جولدن جلوب، من أخلال أفلام The Glory Guys، وThe godfather The Gambler، وFunny lady.

آخر أفلام شارك فيها جيمس كان، كانت Con man عام 2018، وOut of blue في نفس العام، وJL Family Ranch 2، عام 2020