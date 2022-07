وفاة الفنان جيمس كان أحد أبطال فيلم «الأب الروحي»

كشفت أسرة الفنان الأمريكي جيمس كان، عن وفاة الأخير، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 82 عامًا، مناشدة الجمهور بالدعاء له.

وكتبت أسرة الفنان جيمس كان، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، «ببالغ الحزن نبلغكم بوفاة جيمس، مساء السادس من يوليو.. تقدر الأسرة تدفق الحب والتعازي القلبية.. وتطلب منكم الاستمرار في احترام خصوصيتها خلال هذا الوقت الصعب».

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



