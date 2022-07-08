«التنمية الصناعية» تختتم برنامج «المدير المعتمد» مع الأكاديمية العربية

اختتمت أمس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ البرنامج التدريبي «المدير المعتمد» لكافة قيادات الهيئة والكوادر المرشحة لتولي المناصب القيادية بها وذلك لرفع المهارة الإدارية والقيادية لديهم وتطوير الأداء المهني والسلوكي ورفع كفاءتهم بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وقال اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة، إن البرنامج يأتي في إطار توجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نحو تنفيذ خطة شاملة لتدريب قيادات الهيئة وكوادرها ومهندسيها لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم لمواكبة مسؤوليات الهيئة ومهامها تجاه تقديم خدماتها للمستثمر الصناعي على الوجه الأكمل من خلال توجيه الطاقات لتحقيق أفضل مستوى من الإنجاز، وذلك في إطار خطة التطوير الإداري والهيكلي والإجرائي الذي تشهده الهيئة حاليا، حيث بدأت الهيئة التنفيذ المرحلي لخطتها الشاملة بتنفيذ برامج تخصصية للعاملين بها.

150 متدربا

وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج التدريبي استفاد منه أكثر من 150 متدربا من قيادات الهيئة والمرشحين للقيادة بالمناصب العليا والتنفيذية من خلال 30 ساعة تدريبية معتمدة لكل منهم، وتم مراعاة أن تكون الدورات مكثفة وتم عقدها بمقر الهيئة وفي توقيتات تحقق الاستفادة المثلى منها في أقل وقت حتى لا يؤثر على سير العمل، كما تم تدريب عدد من المتدربين من فروع الهيئة بالأقاليم عبر التعليم عن بعد (أونلاين).

وأشار «الزلاط» إلى أن برنامج «المدير المعتمد» أشرف على تنظيمه إدارة الموارد البشرية بالهيئة بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، وبالاستعانة بكبار الخبراء والمحاضرين المعتمدين بالأكاديمية، واستهدف البرنامج إعداد مدراء محترفين قادرين على تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية وإعداد صف ثان من القيادات قادرة على تحمل المسؤولية بما يخدم خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتقديم الخدمة للمجتمع الصناعي بالجودة التي ينشدها المستثمر.

تنمية المهارات الإدارية

يذكر أن البرنامج التدريبي اشتمل على تنمية المهارات الإدارية مثل مهارات التخطيط الاستراتيجي والتنظيم والتوجيه والرقابة وصنع القرار والاستثمار الأمثل لكافة الموارد التنظيمية والبشرية والمالية والمعلوماتية بالهيئة لرفع معدلات الأداء، وخلق جيل قادر على تولي المناصب القيادية العليا والوسطى والتنفيذية بالهيئة.