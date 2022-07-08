أمين الفتوى يوضح فضل الدعاء في يوم عرفة.. يغفر الله لعباده

قال الدكتور أحمد عبدالحليم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اجتماع يوم عرفة مع يوم الجمعة في يوم واحد هو أمر عظيم الشأن، حيث أن الرسول الكريم قد حج من قبل مرة واحدة، وكانت الحجة الوحيدة تلك له في مثل هذا اليوم.

فضل الدعاء في يوم عرفة

وأضاف «عبدالحليم»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن يوم الجمعة بها ساعة لا يوافقها عبد إلا استجاب الله سبحانه وتعالي لدعائه، وعن الدعاء في يوم عرفة فقد وصفه النبي بأن أفضل الدعاء وخيره هو الدعاء الذي يدعوه المسلم في هذا اليوم.

عبدالحليم: التكبير له فضل عظيم

واستطرد: «يجب أن لا يظن المرء أن اجتماع اليومين مع بعض يعني أن الدعاء غير مستجاب، بل هو مستجاب من رب العالمين لأنه اجتمع في يوم جمعة ويوم عرفة، لاسيما ونحن صائمين لرب العالمين، ويجب علينا في غير المناطق المقدسة أن نكبر من فجر يوم عرفة وحتى عصر آخر يوم التشريق، بواقع 4 أيام وصولا لعصر يوم الثلاثاء».

وأوضح أن التكبير له فضل عظيم وأمرنا الله سبحانه وتعالي به، كما أن الله سبحانه وتعالي يتجلى على عباده عشيه عرفة من الظهر للمغرب، ويباهي بأهل الموقف في عرفات وكافة المسلمين ويقول الله عز وجل «أني قد غفرت لهم».

وتابع: «الحجيج يصعدون على جبل عرفات ويتجلى عليهم الله سبحانه وتعالي وعليهم أن يزيدوا من دعائهم في كل شي، ودعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمعت خيري الدنيا والآخرة».