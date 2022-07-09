عقوبة رفع سعر الأضحية: حبس وغرامة تصل لـ5 آلاف بشرط واحد

مع دخول عيد الأضحى المبارك يتسارع المسلمون لشراء الأضحية، وذلك لنحرها يوم العيد؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستغل بعض التجار حاجة الناس لها ويرفعون السعر، وهو ما يمثل مخالفة للقانون.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، عقوبة رفع سعر الأضحية في عيد الأضحى:

وعن عقوبة رفع سعر الأضحية في عيد الأضحى، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه فيما يتعلق بزيادة أسعار اللحوم فهي تخضع لقانون الشراء والطلب، والقوة الدافعة للنقود، فإذا تم رفع أسعار اللحوم البيضاء الحية يعني الأضحية، يخضع ذلك للقانون.

عقوبة رفع سعر الأضحية في عيد الأضحى

وأكد أستاذ القانون بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون حماية المستهلك ينص على ضرورة إعلان سعر السلعة، ومن يمتنع عن الإعلان يعاقب بغرامة من ألف لـ500 ألف جنيه.

شرط تطبيق عقوبة رفع سعر الأضحية

وفيما يخص عقوبة رفع سعر الأضحية في عيد الأضحى، تابع السعداوي، أنه إذا تم بيع اللحوم الحية بسعر أعلى من سعرها فيعاقب البائع بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وكل هذه العقوبات بشرط أن يكون السعر معلن للسلعة الغذائية.