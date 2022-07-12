23 مليون جنيه تنهي أزمة 25 عاما بسينما هيبس في الوادي الجديد (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بعد إغلاقها 25 عاما.. إعادة افتتاح سينما هيبس في الوادي الجديد»، فبعد توقف استمرّ أكثر من 20 سنة لسينما هيبس بمحافظة الوادي الجديد، شهدت السينما انطلاق أول عرض بعد تطويرها وإعادة افتتاحها مرة أخرى في ثوبها الجديد.

تطوير السينما بـ23 مليون جنيه

وأوضح التقرير، أنّ سينما هيبس تضمّ مسرحا كبيرا مجهزا للعرض السينمائي، و6 مكاتب إدارية، وقاعة لكبار الزوار وبلكونة للعرض، حيث جرى تنفيذ أعمال التجديد والتطوير للسينما بتكلفة قدرها 23 مليون جنيه ضمن خطة وزارة الثقافة، لفتح آفاق ترفيهية جديدة من خلال دور العرض الثقافي التابعة للوزارة، ومشروع سينما الشعب مع دعم صناعة السينما.

بيع التذاكر في شباك الحجز بأسعار رمزية

وأضاف التقرير، أنّه جرى تجهيز السينما بوحدة عرض متطورة وتقنيات فنية وإضاءة وتجهيزات عصرية، وبدأت عروض الأفلام مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتم بيع التذاكر في شباك الحجز بأسعار رمزية تتناسب مع الفئات كافة، تنفيذا لخطة وزارة الثقافة للتيسير على المواطنين.