نجاح عمليتي زرع قلبي خنزيرين لشخصين ميتين دماغيا

قال باحثون إن جراحين في جامعة «نيويورك» بالولايات المتحدة الأمريكية نجحوا في نقل قلبي خنزيرين مُعدلين وراثيا لشخصين ميتين دماغيا.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن تلك الخطوة تقرب البشرية من هدف طويل الأجل يتمثل في نقل أعضاء الخنازير للبشر لحل مشكلة نقص الأعضاء البشرية.

القلبان يعملا على نحو طبيعي

ووفقًا لما نقلته الشبكة الإخبارية عن الجراحين خلال مؤتمر صحفي، فإن القلبين عملا على نحو طبيعي دون دلائل على رفضهما خلال التجارب التي استمرت ثلاثة أيام في شهري يونيو ويوليو.

جاءت التجارب عقب وفاة رجل يبلغ من العمر 57 عاما بمرض عضال في القلب في شهر مارس الماضي بعد إجراء عملية تاريخية له قبل ذلك بشهرين في جامعة ماريلاند.

وكان ذلك المريض أول شخص يجري عملية زرع قلب خنزير مُعدل وراثيا، وما زالت أسباب فشل هذا القلب غير واضحة.

شراء قلب خنزيرين

وصرح الباحثون أن الجامعة اشترت قلبي الخنزيرين اللذين عدلتهما شركة «ريفيفيكور» وفحصتهما بحثا عن الفيروسات باستخدام بروتوكول مراقبة معزز.

ولم يظهر في القلبين أي دليل على وجود فيروس خنزير يسمى الفيروس المضخم للخلايا في الخنازير الذي تم اكتشافه في دم رجل ماريلاند وربما يكون قد ساهم في وفاته.

ووفقًا لتصريحات الباحثين، أجريت 4 تعديلات وراثية على الخنزيرين لمنع رفض القلبين والنمو غير العادي للعضوين كما أجريت ستة تعديلات للمساعدة في التغلب على أوجه عدم التوافق بين الخنازير والبشر.

وكان الباحثون في جامعة نيويورك قد أجروا أيضا عملية زرع كليتي خنزيرين لشخصين ميتين دماغيا في عام 2021، ويعتقد الباحثون في الوقت الراهن بأن زرع الأعضاء الخارجية أكثر أمانا في المتوفين دماغيا مقارنة بالمرضى الأحياء كما أنه أكثر فائدة لأنه يمكن أخذ عينات وإجراء فحوصات في كثير من الأحيان.