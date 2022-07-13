تعرف على تسعيرة المواصلات في جنوب سيناء بعد تحريك أسعار البنزين

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن لجنة تحديد أسعار المواصلات انعقدت برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وعضوية التموين ولجان المواقف، لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة.

وجاء ذلك بعدما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، صباح اليوم الأربعاء، تحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة.

زيادة 70% على أسعار المواصلات

وأضاف المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى وضع نسب الزيادة في أسعار النقل والمواصلات بنسبة 7% على الخطوط الداخلية والخارجية، موضحا أنه جرى تطبيق الزيادة الجديدة في التاسعة من صباح اليوم.

من جانبه، قال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، رئيس لجنة المواقف، أنه جرى وضع ضوابط التسعيرة الجديدة بالاتفاق مع كافة الجهات المعنية، إذ تم تحديد نسبة الزيادة في أسعار المواصلات الداخلية والخارجية بنسبة 7%.

25 قرشا للخطوط الداخلية

وأشار رئيس لجنة المواقف، إلى أن خطوط الطور الداخلية زادت 25 قرشا فقط، أما خط نبق السوق التجاري بشرم الشيخ ارتفع إلى 50 قرشا ليصبح 6.25 جنيه، وموبيل مندر ارتفع 75 قرشا ليصل إلى 12.75جنيه، أما خط رأس سدر ارتفع ليصبح 1.75 جنيه.

تفاصيل تعريفة التاكسي

وأكد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء أن أسعار التاكسي ارتفعت في مدينة الطور كسرة العداد 5 جنيهات، وسعر الكيلو ارتفع 25 قرشا ليصبح الكيلو 2.75 قرشا.

أما في مدينة شرم الشيخ سعر كسرة (فتح العداد) العداد 13 جنيها بزيادة قدرها جنيه واحد، أما سعر الكيلو ارتفع 50 قرشا ليصبح سعر الكيلو 6.50، في مدينة دهب الزيادة بلغت 25 قرشا مثل مدينة نويبع.

بدوره، قال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين والتجارة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية طبقا لقرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022، إذ جرى أخذ أرصدة المحطات منذ أمس ورجال التموين موجودين داخل كل المحطات لمتابعة تطبيق الزيادة في أسعار المحروقات، التي جاءت على النحو التالي:

سعر بنزين 95 أصبح 10.75جنيه.

سعر بنزين 92 أصبح 9.25 جنيه.

سعر بنزين 80 أصبح 8 جنيهات.

سعر لتر السولار أصبح 7.25 جنيه.

وأكد أنه لا زيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى أن هناك 27 محطة وقود بمحافظة جنوب سيناء والحالة مستقرة في جميع المحطات.