أيمن الجميل : تنوع الاقتصاد وزيادة الإنتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة وراء نجاحنا فى مواجهة الأزمات العالمية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo 3A" للاستثمار الزراعى والصناعى، إن الإصلاح الاقتصادى الشامل والعمل على تأكيد التنوع الكبير فى الاقتصاد المصرى مع التوجه بقوة نحو زيادة الإنتاج وتقليل الواردات مع توفير مستلزمات الإنتاج محليا ، كلها عوامل تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجعلت من الاقتصاد الوطنى أكثر مرونة فى التعامل مع الازمات العالمية وأكثر قدرة على مواجهتهتا وتقليل الآثار المترتبة على هذه الأزمات

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل إن الإصلاح الاقتصادى الشامل حمى مصر من أزمة مالية مستحكمة ، كما أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة خلال السنوات الثمانية الماضية بدعم القطاعات الإنتاجية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والتوجه نحو إنشاء المدن الصناعية والمجمعات الإنتاجية فى جميع المحافظات وكذلك دعم المصدرين والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، أدت إلى زيادة الإنتاج بصورة تعوض أى نقص للسلع ومستلزمات الإنتاج نتيجة الأزمات العالمية الطارئة

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل إن مختلف دول العالم حاليا تنتقل من مرحلة التفاوض على أسعار السلع والبحث بين البدائل المختلفة عن الأفضل والأرخص ، إلى مرحلة البحث عن السلع ومستلزمات الإنتاج والخدمات فى التوقيت المناسب بأى شكل ، والعبرة فى أى دولة الآن ، هل هناك نقص فى السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج أم لا ؟ لأن معيار ارتفاع الأسعار تراجع خطوات كثيرة للخلف مع موجات التضخم التى ضربت العالم وأصبح ارتفاع الأسعار أمرا واقعا فى جميع البلدان ، والمهم هو مدى توافر السلع ومستلزمات الإنتاج حتى يجد المواطنون ما يحتاجونه فى استهلاكهم اليومى وحتى تجد المصانع ما تعمل به وحتى تجد المؤسسات الخدمات التى تؤدى بها وظائفها

وأشار أيمن الجميل إلى أن التوجه العام للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقضى باستبدال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية الصنع ، ونجح هذا التوجه حتى الآن فى تحقيق مجموعة من الأمور منها تشغيل المصانع الصغيرة ودعمها لتوفير مستلزمات إنتاج المصانع الكبرى ، والاستغناء عن كثير من المواد العشوائية غير الضرورية التى كان يتم استيرادها ، ودعم جودة المنتج المحلى فى مختلف المجالات ، والأهم من ذلك أنه لم يتم وقف الإنتاج فى أى قطاع بسبب نقص الخامات أو مستلزمات الإنتاج وهو الأمر الذى سيفرض مزيد من التطور للمنتجات المحلية وانخفاض الاسعار وحماية السوق من التضخم العالمى