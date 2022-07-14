متابعون يتهمون باسم ياخور بدعم المثلية بسبب قوس قزح «صورة»

واجه الفنان باسم ياخور هجوما شديدا من جمهوره، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعد نشر صورة للسماء وخلفه صورة قوس قزح، معلقا عليها بقوله «ويبقى قوس قزح أجمل ما يمكن أن أشاهد».

تعليقات الجمهور

وفور نشر الصورة، انهالت على باسم ياخور تعليقات من جمهوره تتهمه بدعم المثلية.

وعلق باسم ياخور على هذا الهجوم عبر تدوينة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا: «نشرت هالصورة مع قوس قزح كستوري على إنستغرام، وكتبت يبقى قوس قزح من أجمل ما يمكن أن نشاهد.. صدقاً بدون مبالغة لهلق مية واحد صار باعتلي له يا أستاذ معقول بتشجع المثلية… على فكرة قوس قزح ظاهرة طبيعية جميلة».

نشرت هالصورة مع قوس قزح ك ستوري على إنستغرام وكتبت يبقى قوس قزح من اجمل ما يمكن ان نشاهد . صدقاً بدون مبالغة لهلق مية واحد صار باعتلي له يا أستاذ معقول بتشجع المثلية … على فكرة قوس قزح ظاهرة طبيعية جميلة ????‍ pic.twitter.com/KZZhcXBSV8 — Bassem Yakhour (@BassemYakhour) July 13, 2022

آخر أعمال باسم ياخور

وشارك الفنان باسم ياخور في مسلسل «على صفيح ساخن»، من إخراج سيف سبيعي، وتأليف كل من علي وجيه ويامن الحجاب، وبطولة عدد من الفنانين منهم سلوم حداد، وميلاد يوسف، وعبد المنعم عمايري، وسمر سامي، ونظلي الرواس، وشادي الصفدي، ويزن خليل، ويامن الحجلي، ووائل زيدان، ومعن عبدالحق، وسليم صبري، ومحمد قنوع، وعبد الرحمن قويدر، وعلياء سعيد، وعبد الفتاح مزين، وبلال مارتيني، وسارة الطويل، وتسنيم الباشا، وجورج قبيلي، وسليمان رزق، وجنى عبود.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة أشخاص يجمعهم عنوان العمل «على صفيح ساخن»، الذي يعبر عن حالة غليان دائم تتجسد بترقب وتوتر، وقد يكون ظاهراً بأفعال واضحة، أو داخليا يعبر عن الحالة النفسية.