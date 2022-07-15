وزيرة التخطيط تعلن الانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030: لمواكبة التغيرات الدولية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، لبحث سبل التعاون المشترك، جاء ذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار «إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030».

تحديث رؤية مصر 2030

في بداية اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد، بالعلاقات المصرية البحرينية التي تتميز بأنها علاقات ممتدة ومتنامية، خاصة في ظل الاهتمام الدائم بتلك العلاقات من قبل القيادة السياسية في البلدين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأهم الملفات التي تضطلع بها، لافتة إلى رؤية مصر 2030، التي أطلقتها الدولة في 2016، لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحة أنه تم الانتهاء من تحديث تلك الرؤية، وسيتم إطلاقها قريبا، مشيرة إلى أهمية تحديث الرؤية، باعتبارها وثيقة حية تحتاج دائمًا إلى التحديث، وتضمين أي متغيرات محلية أو إقليمية أو دولية عليها.

أوضحت السعيد، أن الوزارة تعمل كذلك على وضع الخطط متوسطة المدى والخطط السنوية، لافتة إلى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، التي تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وبخطة عمل الحكومة، مؤكدة أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية، مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.

اهتمام الدولة بالشباب وتأهيلهم للقيادة

قالت الدكتورة هالة السعيد، إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالشباب المصري، وأن الشباب في قلب عملية التنمية ضمن رؤية مصر 2030، وتحرص الدولة دائمًا على التوسع في الاستثمار في الشباب وتأهيلهم للقيادة، مشيرة إلى مبادرة «كن سفيرًا» التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- بهدف نشر فكر وثقافة التنمية المستدامة بين الشباب، تم تخريج الدفعة الأولى منها، والتي تضمنت نحو 700 شاب وفتاة، يمثلون كل محافظات مصر، وجاري تدريب الدفعة الثانية حاليًا.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، أهمية تبادل الخبرات بين مصر والبحرين، مشددة على إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية، وأن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، تشهد تناميًا ملحوظًا أوجد العديد من الفرص في قطاعات واعدة، لتعزيز هذا التعاون، لافتة إلى أهمية الاستفادة من تلك العلاقات بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.