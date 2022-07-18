محطات في حياة عائشة الكيلاني بعد شائعات الاعتزال.. هل خضعت لـ30 عملية تجميل؟

تصدّرت عائشة الكيلاني تريند «جوجل» بعد تجدد انتشار أخبار تفيد اعتزالها الفن، وإجرائها عمليات تجميل تصل إلى 30 عملية وذلك بعد تقدم عمرها، إذ طالتها هذه الشائعا قبل نحو عام.

اعتزال عائشة الكيلاني

وترددت أخبار بشأن اعتزال الفنانة عائشة الكيلاني الفني، وقد خرجت لتنفي الأمر من خلال مداخلة هاتفية سابقة مع إحدى البرامج الفضائية، إذ أكّدت أنها لن تعتزل الفن ولكن لا تجد فرصة لظهورها مرة أخرى بالأعمال الفنية الحالية، مؤكّدة أنَّ بعض صناع الأعمال الفنية يصرون على التعامل مع الفنانات الشابات أفضل من التعامل مع كبار السن.

30 عملية تجميل

وبشأن خضوعها لـ30 عملية تجميل قالت إنَّ تناولها أدوية تحتوي على «الكورتيزون» أدت إلى زيادة وزنها، وهذا ما غير شكلها خلال الفترة الحالية، مازحة أنَّها أجريت 30 عملية تجميل «تبقى فقط أن أزرع عيون خضراء، كان نفسي كله يبقى في عملية واحدة».

محطات في حياة الفنانة عائشة الكيلاني

عائشة الكيلاني من الفنانات المميزات في الوسط الفني، عرف عنها أنها صاحبة الدور الثاني في الأفلام والمسلسلات، عملت أمام كبار نجوم الفن في مصر، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية عام 1976، ‏ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.

مسيرة الفنانة عائشة الكيلاني

بدأت مسيرتها الفنية وهي ما تزال طالبة في المعهد، إذ شاركت بمسرحية «البرنسيسة» عام 1984، ثم فيلم «الحب فوق هضبة الهرم» عام 1986، لتتوالى بعدها أعمالها وأبرزها «سيداتي آنساتي، والعطار والسبع بنات، المنسي».

قدمت 150 عملاً فنياً خلال مشوارها الفني، وكان آخرها المسلسل الكرتوني «خوصة بوصة» عام 2020، وهو من تأليف نجلاء الشحي، وإخراج نجلاء الشحي، وهو من بطولة سميرة أحمد، ماجد العصيمي، نادية العراقية، وقدمت أجزاءه الثانية والثالثة على مدار السنوات الماضية.