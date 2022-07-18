مساعدة ميك أب أرتست المحلة تكشف حالتها: «تعرضت لأذى نفسي وفقدت النطق»

«مكياج عادي ولا سوارية».. كلمات كانت بداية أزمة ميك أب أرتيست المحلة الكبرى التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب خلاف بين صاحبة صالون تجميل وعروس على المقابل المادي للمكياج الذي أرادت أن تحصل عليه الأخيرة، وفيما يلي التفاصيل الكاملة للواقعة الشهيرة.

بداية واقعة ميك أب أرتيست المحلة، روتها «دعاء» مساعدة صاحبة أحد صالونات التجميل بالمحلة الكبرى وتدعى «نورا» وحالتها الصحية بعد تلك الأزمة، إذ تلقت الأخيرة هجومًا شديدًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموها بالجشع والجحود غير الطبيعي إثر تعاملها بشكل غير لائق مع إحدى الفتيات وتدعى «آلاء»، إذ ادعت الأخيرة أن صاحبة الكوافير أجبرتها على إزالة المكياج بعد عمله لها بحجة أنها خدعتها بكونها ستحضر حفل خطبة أحد أصدقائها وليست هي العروس، ليختلف الاثنان حول المقابل المادي، ثم تنتهي المسألة بإزالة المكياج بالكامل بالإجبار بسبب 450 جنيهًا.

وبحسب «دعاء»، فإن ميك أب أرتست المحلة انهارت من البكاء بعد شعورها بالنفور من الجميع وذهبت إلى منزلها، وحتى الآن لم تتواصل مع أي شخص، إذ فقدت النطق نتيجة لما تعرضت له من أذى نفسي: «كتير أوي اللي حصل، مدام نورا معملتش أي حاجة من اللي اتقالت، والناس بتشتم ومحدش رحمها، والأسوأ من كده إن هما بيتكلموا ميعرفوش حاجة».

الحالة الصحية لـ ميك أب أرتيست المحلة

أما محمد طارق، زوج «نورا» الشهيرة بـ ميك أب أرتيست المحلة، في أول رد له عما أثير حول زوجته، أكد أنها في حالة إعياء شديدة نقلت على إثرها للمستشفى للاطمئنان عليها، وبعد عودتها للمنزل لم تتحدث لأحد نتيجة الحالة النفسية السيئة التي تمر بها: «نورا تعبانة جدًا مبتتكلمش مع حد، طبيعي أعصابها سابت من اللي حصل»، وذلك ردًا على الجدل المثار خلال الساعات الماضية، إذ تم اتهامها بإجبارها على إزالة مكياج لفتاة تدعى آلاء عزب، يوم خطبتها بسبب بعض الخلافات المادية، وجاء ذلك من خلال صورة نشرتها الفتاة نفسها عبر حسابها بـ«فيسبوك» وحكت ما حدث لها.

القصة الكاملة لواقعة ميك أب ارتيست المحلة

حديث «آلاء» هز مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كسر فرحتها ليلة خطبتها، إذ روت أنها لا تمتلك نقوداً كافية، لذلك لم تخبر الميك أب أرتيست بأنها العروس، وطلبت منها أن تجملها لحضور حفل خطوبة، ولذلك انتاب صاحبة الصالون نوبة من الغضب فور علمها بذلك، ووجهت للعروس كلامًا مبالغ فيه بأنها خدعتها، ووضعتها أمام خيارين، إما أن تدفع فارق ألف جنيه مع تغيير المكياج، أو تغسل وجهها وتأخذ ما دفعته وهو مبلغ 450 جنيهاً، واختارت «آلاء» الحل الثاني لعدم امتلاكها نقوداً كافية.