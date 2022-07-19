بسبب الحرب الروسية.. بريطانيا تلجأ للكهرباء لوقف ارتفاع أسعار الغاز

أعلنت الحكومة البريطانية، صباح اليوم، وضع خطط بديلة في سوق الكهرباء بهدف تخفيض تأثير أسعار الغاز المرتفعة على أسعار الكهرباء فى بريطانيا، وتخفيف التكاليف على للمستهلكين، بحسب وكالة أنباء «بلومبرج».

بريطانيا تلجأ للكهرباء بعد ارتفاع أسعار الغاز

وتوقعت الحكومة الألمانية، وصول طلب الاستهلاك على الكهرباء بحلول عام 2035 إلى ضعف المستويات الراهنة، إذ أن ارتفاع الغاز ومصادر الطاقة، دفعت بريطانيا للجوء إلى الإصلاح الكبير فى الأسواق البريطانية منذ أكثر من 10 سنوات، والتوسع في استخدام الكهرباء في قطاع النقل بمنزلة بديل للوقود.

وفى السياق ذاته، أكّد كواسي كوارتينج، وزير الطاقة البريطاني، أنَّ ارتفاع أسعار الطاقة بالبلاد يعود بشكل كبير إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع فواتير المواطنين، معربًا عن ضرورة الاعتماد عن الكهرباء بشكل أساسي فى المستقبل، داعيًا إلى تنفيذه بطريقة واضحة.

وأضاف أنَّ الحكومة تدرس البدائل التي يمكن إدخالها على سوق الكهرباء، ما يساهم فى خفض أسعار الغاز وتحديدا أسعار الكهرباء التي يتمّ إنتاجها من المصادر المتجددة الأقل سعرا، بالإضافة إلى توفير حوافز للمستخدمين على زيادة استخدامهم من الكهرباء، وذلك عند تقليل الطلب عليها.

خطط بديلة في بريطانيا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

وبحسب وكالة أنباء ألمانيا، فإن أسعار الجملة للغاز الطبيعي والكهرباء في بريطانيا، قد زادت للضعف خلال العام الماضي، وذلك أدى لارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية، حيث ساهمت الحكومة البريطانية بحزمة مساعدات للمستهلكين تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 18 مليار دولار لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين، وتضم الخطة تقليل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل بقيمة تصل إلى 400 جنيه إسترليني لكل أسرة.