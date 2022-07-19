السجن 6 سنوات للمخرج الإيراني جعفر بناهي

أيد القضاء الإيراني، عقوبة السجن بحق المخرج جعفر بناهي، لمدة 6 سنوات، بتهمة الإخلال بالنظام العام والسلامة العامة، وفقا لنبأ عاجل نقله موقع قناة العربية، منذ قليل.

وكانت السلطات الإيرانية، اعتقلت جعفر بناهي، في طهران، قبل أسبوعين، أثناء توجهه إلى مكتب المدعي العام للاطمئنان على قضية المخرج السينمائي المعتقل محمد رسولوف، بحسب وكالة «مهر» شبه الرسمية.

المخرج جعفر بناهي يحصد جوائز دولية

وحصد « بناهي»، الذي يعد أحد المخرين البارزين في السينما الإيرانية، عدة جوائز سينمائية دولية حيث سبق وحصل على جائزة كان السينمائي عن فيلمه 3 وجوه عام 2018 كأفضل سيناريو، كما حصل فيلمه تاكسي على جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي الدولي.

وأصدر مهرجان كان السينمائي الدولي، بياناً عقب اعتقال « بناهي» يطالب السلطات الإيرانية ، بالإفراج ليس فقط عن « بناهي» وإنما أيضا المخرجين محمد رسولوف ومصطفى الأحمد.