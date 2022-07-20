«المشاط»: نأمل زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر لدعم جهود التنمية المشتركة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ياماناكا شينيشيو، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

«المشاط» تبحث محاور التعاون الإنمائي بين مصر واليابان

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، محاور التعاون الإنمائي بين الجانبين وتطور المشروعات الجارية وبحث التعاون المشترك في مجال العمل المناخي في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27»، حيث ستكون من بين فعالياته «يوم التمويل»، والذي يستهدف دفع الجهود العالمية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

كما تحدثت «المشاط»، حول إطلاق برنامج «نُوَفِّي»، الذي يضم قائمة مشروعات أولية تستهدف الدولة تنفيذها في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه لتعزيز العمل المناخي ودعم جهود التنمية الخضراء، حيث يستهدف تمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى تنوع المشروعات في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في سبيل دفع توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وقيادة الجهود الأفريقية في مجال العمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على علاقات التعاون الإنمائي الاستراتيجية مع وكالة التعاون الدولي اليابانية، والتي تلعب دورًا هامًا في دعم جهود التنمية المشتركة، وتعزيز الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

تعاون بين مصر واليابان في مجال التأمين الصحي الشامل

وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون في إطار أولويات الدولة التنموية لاسيما الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في مجال التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الشريك الفرنسي ومجموعة البنك الدولي، والمرحلة الثانية من إنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، كما تطلعت إلى مزيدا من العمل المشترك في إطار زيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المحلية لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للدولة بما يعزز إشراك القطاع الخاص في التنمية .

تابعت «المشاط»، أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تضم العديد من المشروعات المتنوعة في مختلف مجالات التنمية، وستشهد الفترة المقبلة العديد من الشراكات الدولية مع الجانب الياباني.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على مشاركة الأطراف ذات الصلة في تمويل هذه المشروعات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مشاركة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بالإضافة إلى القطاع الخاص، وذلك من أجل التغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وتحويل التعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى تدابير وإجراءات واقعية لاسيما في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما بحثت الاستعدادات لعقد حوار السياسات بين وزارة التعاون الدولي والجانب الياباني خلال أغسطس المقبل، بمشاركة السفير الياباني، ومدير عام الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة المصرية اليابانية.

«ياماناكا شينيشيو»: الوكالة اليابانية دعمت قطاعات تنموية في مصر

من جانبه قال «ياماناكا شينيشيو»، إن الوكالة اليابانية دعمت العديد من القطاعات التنموية في مصر مثل البنية التحتية والطاقة والاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الصحة، موضحًا أن المناقشات المشتركة ركزت على استكشاف محاور التعاون المقترحة في مجال العمل المناخي.

يذكر أن التعاون بين مصر واليابان بدأ منذ عام 1954 وتتنوع محفظة التعاون الإنمائي في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.