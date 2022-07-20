«السيسي» يشهد توقيع مذكرات بين مصر وصربيا في مستهل زيارته إلى بلجراد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصربي توقيع عدد من الاتفاقيات في العاصمة الصربية بلجراد، حيث جرى توقيع اتفاقية بمجال التعليم الفني، من جانب وزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجيا الصربي وسامح شكري وزير الخارجية.

مذكرات تفاهم في الزراعة والثقافة والبيئة

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية الصربية ومصر للتعاون في مجال الزراعة، ووقعها من الجانب الصربي وزير الزراعة والغابات ومن الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية.

وجرى توقيع برنامج تعاون في مجال الثقافة والفنون، ووقعها من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري ومن الجانب الصربي وزير الثقافة والإعلام، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة الصربية والمصرية للتعاون بين البلدين بحماية البيئة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمهورية الصربية ومصر للحصول على تأشيرات لحمل جواز السفر، ووقع عليها وزيرا خارجية البلدين، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين راديو وتلفزيون صربيا والهيئة الوطنية لإعلام لمصر .

تعاون في مجال الفنون بين مصر وصربيا

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين متحف الفنون بالجمهورية الصربيىة والمتحف الفنون للحضارة المصرية بمصر، ومذكرة تفاهم بين وكالة التنمية الصربية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم بين وكالة التنمية الصربية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر.