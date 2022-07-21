تفاصيل عملية جراحية خضعت لها داليا مصطفى: استئصال لحمية

خضعت الفنانة داليا مصطفي منذ أيام لعملية جراحية، كشفت عنها منذ ساعات عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» حيث وجهت الشكر لطبيبها المعالج.

تفاصيل العملية الجراحية لداليا مصطفي

ونشر الطبيب المعالج لداليا مصطفى صوره تجمعة بالفنانة وعلق عليها قائلًا: «حمد الله على سلامتك ومبسوط جدا بصوتك اللي رجع طبيعي الحمد لله بعد عمليه استئصال لحميه من الحبل الصوتي للحنجره. ودايمًا في تألق يارب».

آخر أعمال داليا مصطفى

وآخر ظهور للفنانة داليا مصطفى كان من خلال مسلسل فارس بلا جواز والذي جسدت شخصية دكتورة التربية الرياضية «ميرا» والتي يطلب منها فارس الزواج بناء على وصية جده، ولكنها تبدأ في وضع شروطها المتمثلة في أن يكون هو شخصًا رياضيًا، وكذلك جميع العاملين في الفندق.

أبطال مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر، رندا عبدالسلام، طارق عبدالعزيز، محمد ثروت، طارق الإبياري، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، بشرى، ديما بياعة، هنا شيحة، سامي مغاوري، أسماء أبو اليزيد، داليا البحيري، هيدي كرم، أوس أوس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.