ناقد رياضي: الأهلي فاز على الزمالك في كل مباريات شهر يوليو

قال الناقد الرياضي، أحمد درويش، إن الزمالك منتشي بتصدره الدوري الممتاز، ولديه استقرار فني في الفترة الحالية، مع تصعيد ناشئين متميزين، موضحا أن حظوظ فوز الزمالك الأعلى، خاصة أن الأهلي لديه مدرب جديد لم يحقق فوز في المباريات الماضية.

تاريخ مواجهات شهر يوليو

أضاف «درويش»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الهداف التاريخي للأهلي في كأس مصر، النجم عماد متعب، برصيد 3 أهداف، أما الزمالك فكان باسم مرسي بـ4 أهداف.

وأوضح أن المباراة تشهد منافسة برتغالية بين مدربي الفريقين، بعد المنافسة الأولى البرتغالية لمدرب الفريقين في عام 2006، أثناء تولي المدير الفني إيمانويل جوزيه إدارة الأهلي، وتولي كاجادو إدارة الزمالك، وحينها فاز الأهلي، مبينا أن الأهلي والزمالك التقيا 12 مرة في شهر يوليو، فاز الأهلي في 8 مباريات وتعادلا في 4، ولم يحقق الزمالك الفوز في أي مباراة في هذا الشهر.

توقع فوز الأهلي على الزمالك اليوم

وقال الناقد الرياضي أمير عبد الحليم، إنه يتوقع فوز النادي الأهلي اليوم، في مباراة القمة أمام نادي الزمالك في نهائي كأس مصر 2021/2022، بسبب حداثة مدرب النادي الأهلي، الذي سيحاول أن يثبت نفسه، ويجرب أقوى الخطط، مبينا أن الأهلي يحتاج الفوز بعد الخسارة من بيراميدز والتخبط في الدوري.