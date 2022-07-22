السيسي يتجه إلى باريس تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ماكرون

أكد السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم صباح اليوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية؛ فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل المستويات.