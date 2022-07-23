تقرير: «أبل» تنوع من مصادر مكونات هاتف أيفون 14 لعدم تأخير موعد الطرح

من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن سلسلة iPhone 14 في سبتمبر المقبل، ولتجنب أي تأخير في إطلاقها، نوَّعت الشركة موردي مكوناتها الأساسية للهاتف الجديد الخاص بها، الأمر الذي لا يسمح فقط لعملاق التكنولوجيا في كوبرتينو بتقليل الاعتماد على مورد واحد ولكن أيضًا لديه موقف مساومة.

توسع قائمة موردي Apple

وقال موقع «gsmarena» إنه قبل إطلاق iPhone 14 ، توسعت قائمة موردي Apple منذ أن اجتازت SG Micro الصينية شهادات الجودة لطرازات iPhone 14 المتطورة.

وقال المحلل الشهير Ming-Chi Kuo إن شركة SG Micro من المحتمل أن تشحن PMICs لجهاز iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة الصينية بتوريد مكونات الهواتف لشركة Apple، ما يشير إلى أن قدراتها التقنية قد وصلت إلى المستوى 1، وهو أمر ضروري إذا كنت ترغب في إنتاج إلكترونيات استهلاكية متميزة وعالية الجودة.

وأضاف أن حصول SG Micro على طلبات من Apple لأجهزة iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max سيساعد أيضًا على زيادة إيراداتها وأرباحها مع مساعدة Apple على تجنب التأخير في شحنات iPhone بسبب نقص المكونات.

4 طرز جديدة من أيفون 14 تصدرها شركة أبل الأمريكية

ويتوقع الخبراء أن يأتي هذا الهاتف ضمن 4 طرز جديدة من أيفون 14 تصدرها شركة أبل الأمريكية وهي أيفون 14 وأيفون 14 Max وأيفون 14 Pro وأيفون 14 Pro Max، وهذه هي المجموعة الكاملة من طرازات أيفون الجديدة المتوقعة هذا العام، ومن المنتظر أن تتمتع سلسلة الهواتف بأحجام مختلفة ومميزات مذهلة تناسب كل الأذواق، كما يتوقع أن تغيب خاصية «مُعرف الوجه» أو «Face -ID» عن iPhone 14.