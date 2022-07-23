استشاري تغذية يوضح فوائد وأضرار تناول التين الشوكي: ابعدوه عن الأطفال

يعد التين الشوكي من الفواكه التي يحبها الكثير من المصريين في فصل الصيف، وهو أحد أنواع شجر الصبار ذات المذاق الحلو وغني بالفيتامينات والأملاح المعدنية .

وقال الدكتورعماد الدين فهمي استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن البذورالموجود داخل ثمرة التين الشوكي من البذورصعبة الهضم ولذلك يقوم بإعاقة حركة الأمعاء مما يتسبب في حدوث درجة من الإمساك لدى الأشخاص، بالإضافة إلى وجود مادة «البكتين» داخل مكونات التين الشوكي حيث تؤدي إلى تباطؤ حركة الأكل داخل الأمعاء.

أبرز فوائد التين الشوكي

وأوضح استشاري التغذية العلاجية والتجميل أن ثمرة التين الشوكي تقوم بتقليل مستويات الكوليسترول في الدم لمرضى الكوليسترول، بالإضافة إلى وجود نسبة من البوتاسيوم تقوم بمعادلة ضغط الدم لمرضى الضغط المرتفع، تعمل على تقوية الجهاز المناعي لحتوائها على فيتامينات «سي» و«أ».

وأضاف فهمي أن ثمرة التين الشوكي تحتوي على مضادات أكسدة عالية جدا تقوم بتخليص الجسم والجهاز الهضمي تحديداً من السموم، بالإضافة إلى تشجيع كرات الدم البيضاء على التكاثر، وهو أيضاً مضاد للالتهاب، حيث يفضل تناوله الرياضيون لاحتوائه على نسبة كالسيوم عالية.

وتابع: «يحتوي التين الشوكي على سعرات حرارية قليلة وعند تناول 100 جم من التين يوجد بها 40 سعرا حراريا و1جم بروتين و3 جرامات ألياف والعديد من العناصر الغذائية الهامة وهي الكالسيوم والمغانسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والزنك وحمض فوليك».

أضرار تناول التين الشوكي

وأشار الدكتور عماد الدين فهمي إلى أن الضررالناتج عن التين الشوكي هو الإكثار في تناوله، خاصة لمرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من الإمساك عند الإفراط في تناول التين الشوكي بسبب ألياف البكتين والبذور، حيث إن الإكثار في أي شيء مفيد يحدث العكس، ويقول الله (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا).

تناول الأطفال ثمرة التين الشوكي

وأكد استشاري التغذية العلاجية على ضرورة الحذر أثناء تناول الأطفال فواكه بها بذور وخاصة ثمرة التين الشوكي، لأن طريقة أكل التين الشوكي لا تعتمد على المضغ الجيد فالتالي يمكن دخول البذور داخل مجرى التنفس، وأيضا ابتعاد الأطفال الذين يعانون من الإمساك عن تناوله.