السوبرانو فاطمة سعيد: سأطرح ألبومي في سبتمبر.. ومستعدة للتعاون مع ويجز

علقت السوبرانو فاطمة سعيد، على أغنيتها قد إيه صعب من ألبومها الجديد، موضحةً أنها تهديها لكل من يرغب في الاستماع إليه، وليس فئة معينة مثل السيدات، مشيرة إلى أنها تفضل أغاني عمرو دياب وتامر حسني ومحمد منير، وويجز ومستعدة للتعاون معه.

وأضافت سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «أي ست أو بنت أو تلميذة سمعت الأغنية وشعرت بها بطريقة شخصية أرجو أن تستفيد منها».

التعاون مع تامر حسين

ووجهت فاطمة سعيد التحية للشاعر والفنان تامر حسين على اختيار كلمات الأغنية: «حسسني من الشغل معه إنه فنان بجد، قلت له اللحن موجود وقلت له محتاج تحط الكلمات على لحن، وهذا الأمر كان تحديا بالنسبة لتامر، وكان لديه حس موسيقي قوي جدا، وبخاصة أن موسيقى التانجو يتسم بحدة لا علاقة لها بالعنف ولكن بالعزيمة والانتصار والأمل، التعامل معه كان مميزا، وكان يحصل على رأيي وحصلت على رأيه».

وأشارت إلى أنها تتمنى أن تتعاون مع مغنيين مميزين، موضحة أنها لم تغير صوتها وأسلوبها، لكنها تحرص على أن تغني بشكل مفهوم لأن الأغنية باللغة العربية وموجهة لجمهور عربي.

الغناء بأشكال مختلفة

ولفتت، إلى أنها ستطرح ألبومها الجديد في سبتمبر المقبل، حيث ستغني باستايلات مختلفة، حيث ستحاول اكتشاف الأصوات التي تجيدها مثل الأوبرا والعربي، موضحةً أنها تحاول الغناء بأشكال مختلفة وتدريب نفسها على ذلك، ومشيرة إلى أنها ستحيي حفلات في أوروبا في شهر أغسطس مثل أوسلو وكوبنهاجن وبرلين، كما ستحيي حفلا في مصر، وتحديدا في قصر عابدين، وسيكون ذلك في 28 أكتوبر.