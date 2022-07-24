«تانكات مياه» لسد احتياجات المواطنين بسبب كسر ماسورة في طنطا

شهد شارع الإسكندرية، بنطاق حي أول طنطا، كسرا مفاجئا في ماسورة مياه الشرب الرئيسية، وعلى الفور تم الدفع بفريق من الصيانة من الشركة، من أجل العمل على إصلاح الماسورة، وضخ مياه الشرب مرة أخرى، بعد غلق محابس مياه الشرب في المنطقة منعا من تسرب المياه وغرق الشوارع.

ضعف المياه بمدينة طنطا 10 ساعات

من جانبها، أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي في محافظة الغربية، برئاسة المهندس حمدي شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم، في بيان صحفي، انقطاع وضعف المياه عن بعض الأماكن داخل مدينة طنطا، نظرا لوجود كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بنطاق حي أول طنطا.

وأضافت الشركة، في بيان لها، إن كسرا مفاجئا بخط 800 مم بشارع الإسكندرية حدث أمام مزلقان المطاحن بحي أول طنطا، ما ترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بأجزاء من شوارع النحاس، والفاتح، والنادي، والمعاهدة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء .

توفير تانكات مياه لسد العجز

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى محافظة الغربية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات داخل نطاق مدينة طنطا، بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة من المياه.

واعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن هناك توجيهات وتعليمات بالعمل على توفير تانكات مياه شرب نقية بالمجان تتواجد في أماكن متفرقة بنطاق طنطا، من أجل سد حاجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال صيانة ماسورة مياه الشرب.