انطلاق «نحو منظمات أهلية خضراء مستدامة» بمشاركة «التضامن والبيئة»

انطلقت منذ قليل فعاليات المائدة المستديرة «نحو منظمات أهلية خضراء مستدامة»، التي اطلقتها مؤسسة مصر الخير، بالشراكة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة، لإطلاق نظام معياري لاعتماد الجمعيات الأهلية كمنظمات خضراء في ضوء الاستعداد لمؤتمر الأطراف للمناخ cop 27.

حضور المؤتمر

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة منال ماهر، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للتقييم المؤسسي، والمهندسة سماح صالح، مستشارة وزير البيئة للتنمية المستدامة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومحمد مصطفى، مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة، وإسلام عبد المجيد، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة.

التنمية المستدامة تهتم بالحفاظ على سلامة البيئة

التنمية المستدامة وتهدف الفعالية إلى التوعية بشكل سليم بالتنمية المستدامة، والتي يمكن تعريفها بمفهومها الشامل والعام على انها عبارة عن تضافر جهود كافة فئات المجتمع من منظمات ومؤسسات القطاع العام والخاص، المجتمع المدني، الشباب، المرأة، وذوي القدرات الخاصة لإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والطاقات البشرية، والمادية، والعمل على توجيهها بصورة تضمن الإيفاء بمتطلبات الأجيال الحالية والمستقبلية، وترتكز على الحفاظ على سلامة وصحة البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والترابط والتكافل المجتمعي.