وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2021، بنظام 5 و3 سنوات بجميع أنواعها «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي» ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

30 يوليو.. بدء امتحانات الدور التاني للدبلومات الفنية

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان، إن امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 30 يوليو 2022، وتستمر حتى 8 أغسطس.

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