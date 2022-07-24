عضو مجلس الشيوخ يوضح سبب طلب إعدام قاتل نيرة أشرف أمام الجميع

قال النائب طارق عبد العزيز، المحامي وعضو مجلس الشيوخ، إن أي محكمة يحق لها أن تطلب من المجلس التشريعي تعديلا تشريعيا ترى أنه لازم التعديل، مبينا أن المحكمة لديها القدرة على عدم تنفيذ القانون إذا رأت أنه مخالف للدستور.

المحكمة لم تخطئ في قضية نيرة أشرف

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن المحكمة التي تنظر قضية الشابة نيرة أشرف لم تخطئ وليس مع من يهاجمها حق لأن القاضي أوضح أنه ألم يأن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب للحق مشهودا، مثلما كان الدم المسفوح بغير الحق مشهودا.

محاولة الردع العام

وأوضح المحامي وعضو مجلس الشيوخ، أنه يصدر في مصر عشرات الأحكام بالإعدام ولكن الحكم الحالي يأتي ضمن تحقيق الردع العام وليفيد المجتمع، متابعا: «كتير أوي من دول العالم عندهم حكم الإعدام وكل مكان بينفذ الحكم بحسب الوسيلة المحددة مثل الكرسي الكهربي أو غرفة الغاز أو الرمي بالرصاص وتطبق إسرائيل هذا الحكم والآن في أمريكا ينتظر 3500 شخص في الولايات المتحدة ينتظرون حكم الإعدام، والمحكمة ترى الحد من هذه الظاهرة، عشان شوفنا واحد قطع رقبة واحد في الإسماعيلية وواحد تاني في المنصورة ينزل يقتل البنت، وفي عام 1801 كانت أشهر عملية إعدام واللي اتنفذت ضد سليمان الحلبي».