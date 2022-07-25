تعرف على مواصفات وسعر هاتفي «Redmi 10 2022» و «Redmi 10A» من شاومي

قالت شركة شاومي، إنها ستطلق اليوم هاتفي Redmi 10 2022 و Redmi 10 A في مصر، وذلك لتقديم تجربة مستخدم جيدة للمستهلكين، حيث يأتي Redmi 10 2022 بكاميرا رباعية بدقة 50 ميجا بكسل وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وكاميرا بعمق 2 ميجا بكسل.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل هاتفي «Redmi 10 2022» و«Redmi 10A»في السوق المصرية.

الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل قادرة على التقاط صور سيلفي بانوراما

- إنشاء صور ومقاطع فيديو مثيرة ومبدعة، وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل قادرة على التقاط صور سيلفي بانوراما لتجمع بين صورك الشخصية والمعالم الجمالية والطبيعية في البيئة.

- يوفر الهاتف مشاهدة سلسة مع شاشة 90Hz 6.5 »FHD+ DotDisplay» ويتميز أيضًا بتقنية AdaptiveSync التي تقلل من استهلاك الطاقة وتطيل عمر البطارية عن طريق ضبط معدل التحديث بناءً على المحتوى الذي يتم عرضه.

- يوفر ميزة أخرى هي MediaTek Helio G88 وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة والتي توفر استخدامًا سلسًا يوميًا مع وحدة المعالجة المركزية ثماني النواة التي توفر سرعات تصل إلى 2.0 جيجا هرتز.

ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة

- كما أن الهاتف مزود ببطارية تدوم طويلاً بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، فهي توفر طاقة كافية لتدوم ليوم كامل، مما يتيح لك قضاء المزيد من الوقت في اللعب ووقت أقل في الشحن بفضل الشحن السريع بقوة 18 واط وشاحن داخل الصندوق بقوة 22.5 واط.

وذكرت شركة شاومي، أن Redmi 10 2022 بثلاثة ألوان، رمادي، أبيض، أزرق كما يوفر ثلاثة خيارات تخزين نسخة «4/64جيجابايت» بسعر 4499 و4849 جنيه مصري لنسخة «4/128 جيجابايت» وأعلى نسخة «6/128 جيجابايت» بسعر 5349 جنيه مصري.

Redmi 10A كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل

- هاتف Redmi 10A يأتي بشاشة كبيرة بحجم 6.53 بوصة عالية الدقة + لتوفير تجربة أفضل لمشاهدة مقاطع الفيديو بالإضافة إلى المحتويات التي تستمتع بها.

- يمنح الظهر المنحني ثلاثي الأبعاد إحساسًا طبيعيًا لـ Redmi 10A لا يمكن أن تتطابق معه الهواتف الذكية الأخرى ذات المستوى المبدئي ويتميز الجهاز أيضًا بمستشعر بصمة خلفي لجعله أكثر ملاءمة لفتحه.

- يأتي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل قادرة على التقاط صور سيلفي رائعة وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل لالتقاط ومشاركة حياتك، بالإضافة إلى كاميرا بعمق 2 ميجا بكسل تساعد على تحقيق تأثير ضبابي طبيعي في الخلفية عند التقاط صور. Redmi 10A قادر بشكل مريح على تسجيل لحظات لا تنسى من حياتك اليومية.

- يأتي Redmi 10A بثلاثة ألوان، رمادي وفضي وأزرق. ويأتي بثلاثة خيارات تخزين نسخة «2/32 جيجابايت» بسعر 2999 و3499 جنيه مصري لنسخة «3/64جيجابايت» وأعلى نسخة «4/128 جيجابايت» بسعر 3999 جنيه مصري.