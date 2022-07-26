الرعاية الصحية: تقنية حديثة لتشخيص الأورام السرطانية في بورسعيد والإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إدخال تقنية الديچيتال باثولوچي «التشخيص الرقمي للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة»، وذلك لخدمة مرضى الأورام بمحافظتي التأمين الصحي الشامل بورسعيد والإسماعيلية.

تقنية الديجيتال باثولوچي تعزز دقة وسرعة التشخيص

وأوضح بيان الهيئة، انه يتم التركيز على تقنية الديجيتال باثولوجي التي بدأت الهيئة في إدخالها بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وذلك بالتعاون مع شركة رويال فيليبس الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصحية، على إدارة البيانات بُناء على المعلومات التي تم إنشاؤها من شرائح العينات الرقمية باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، باستبدال الفحص المجهري بماسحات ضوئية عالية الدقة "Scanner“ تقوم بتحويل الشرائح إلى صور رقمية عالية الجودة، وعليه فإنه يتم تحويل دورة العمل الحالية التي تقوم على تحليل العينات من خلال الميكروسكوب ورؤية العين المجردة إلى استخدام ماسحات ضوئية عالية الدقة.

ميكنة معمل الباثولوجي بمستشفى النصر

وتابع البيان: ترتكز دورة العمل بمنظومة ميكنة معمل الباثولوجي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، على 3 محاور رئيسية تبدأ بتحضير العينات وتسجيل البيانات وتحضير الباركود الخاص بها، ثم تحليل العينات من خلال أجهزة الماسحات الضوئية الذكية التي تتميز بسهولة التعامل معها وسرعة قراءة العينات وعرضها من خلال الشاشة، وصولًا لاستخراج صور عالية الدقة للعينات التي تساعد على التشخيص ودعم اتخاذ القرار الطبي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستكمل البيان: يتم تقديم خدمات التشخيص الرقمي للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة، بالمجان، سواء للمنتفعين أو غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث يخدم معمل الهستوباثولوچي بمستشفى النصر التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ما يقرب من 600 مريض أورام شهرياً.

وتُعد تقنية الديجيتال باثولوچي تقنية متطورة تعزز دقة تشخيص الأورام السرطانية وتساعد في سرعة التشخيص وتوفر الجهد والوقت الذي يؤخذ في تحاليل الأورام والأنسجة بالطريقة التقليدية، كما تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية وبالتالي تقليل نسب الإصابة بمضاعفاتها ذات الخطورة العالية نتيجة التشخيص المبكر عن هذه الأورام.