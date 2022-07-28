اكتشاف ماسة بأنجولا يبلغ سعرها عشرات الملايين: الأنقى في العالم

ما زالت القارة السمراء هي أرض الكنوز والمجوهرات، ومنبع المواد الخام عالية الثمن؛ إذ اكتشف المتخصصون ماسة نادرة وردية اللون، تزن 34 جراما، يُعتقد أنها الأضخم من نوعها، يجرى اكتشافها منذ 300 عام.

أضخم ماسة وردية

واكتٌشفت الماسة بمنجم «لولو روز»، الواقع شمال شرقي أنجولا، وتعتبر أضخم ماسة وردية عثر عليها في منجم بعد «درياي نور» ذات الـ185 قيراطا، التي اقتُطعت من ماسة أكبر، موجودة الآن بين مجوهرات التاج الملكي الإيراني.

والماسة التي جرى اكتشافها هي من نوع نادر؛ إذ أنها نقية تماما أو تحمل أقلّ الأقليل من الشوائب، ومصنفة من النوع «2A».

أنجولا لاعب هام على المسرح العالمي

ونقلت «bbc» عن ديامانتينو أزيفيدو، وزير المعادن والغابات في أنجولا، قوله: «هذه الماسة الوردية المدهشة التي جرى اكتشافها في منجم لولو تؤكد أن أنجولا لاعب هام على المسرح العالمي».

وتعتبر أنجولا غنية بالمعادن النادرة والمجوهرات النفيسة؛ إذ سبق ماسة لولو روز 4 ماسات أخرى ضخمة، وتدير منجم لولو روز الحكومة الأنجولية، بالشراكة مع مؤسسة لوكابا دايموند الاسترالية.

وتبلغ أسعار هذه الماسات عشرات الملايين من الدولارات؛ إذ بيعت ماسات شبيهة بـ«لولو روز» مقابل عشرات الملايين من الدولارات في الماضي، وكذلك ماسة «النجم الوردي» في مزاد بهونج كونج، مقابل 71.2 مليون دولار، عام 2017.