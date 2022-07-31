دار الإفتاء توضح أفضل وقت لصلاة الضحى ومنزلتها

يحرص الكثير من المسلمين على أداء صلاة الضحى يوميا في وقتها، حيث لها تأثير كبير في فك الهموم ودفع البلاء الذي يواجه المسلم في حياته اليومية، وورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى سؤالا يقول: ما فضل المحافظة على صلاة الضحى وثوابها؟

وقالت دار الإفتاء إن صلاة الضحى مسنونةٌ مشروعة عند جمهور العلماء، حيث ورد في ثوابها أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وآله وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَام». َ

فضل صلاى الضحى

وأضافت الإفتاء في فضل ومنزلة صلاة الضحى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها فقال «والضحى والليل إذا سجى» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تحميده صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تهليله صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».

وأكدت على أن من صلى الفجر في بيته وذكر الله حتى مطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى، تكتب له أجر حجة وعمرة معا، وذلك لحديث الرسول صلى الله علية وسلم "مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ".

وقت صلاة الضحى

وأوضحت دار الإفتاء أن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وقيد الرمح يعنى خمس درجات وتقوم الشمس بتخطي الدرجة خلال أربعة دقائق، وبذلك يبدأ وقت الضحى من بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة وينتهى قبل أذان الظهر بأربع دقائق.

وينبغى على المسلم أن يبتعد عن تأخير الصلوات المفروضة والنوافل عن وقتها لينال عظيم الثواب والبركة في الدنيا والآخرة لا سيما لو لم يكن له عذر معتبر.

حكم صلاة الضحى في جماعة

وأشارت الدار إلى أنه يجوز صلاة الضحى في جماعة فكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي الضحى أربعًا، ويَزيد ما شاءَ الله، وعند الصلاة في جماعة لا يجوز الجهر بالقراءة وذلك لأن صلاة الضحى صلاة نهارية.

كيفية صلاة الضحى

وتابعت عن كيفية صلاة الضحى فإن للمسلم أن يؤدي صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ثمانٍ، ويجوز أن يصلها ركعتين ركعتين، ويجعل لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.