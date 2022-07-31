القبض على أحد المتهمين في واقعة بتر يد طفل داخل المقابر بالتبين

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التبين بجنوب القاهرة، من القبض على أحد المتهمين بالتعدي على شخص وقطع كف يده داخل مقابر التبين، والمتهم بها شخصان، فيما يكثف رجال الأمن جهودهم لضبط المتهم الآخر خلال ساعات.

بلاغ بالواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة، حينما تلقى العميد أحمد الديب مأمور قسم شرطة التبين بالقاهرة، بلاغًا من أسرة الطفل سيد شعبان، البالغ من العمر 17 عامًا، تتهم فيه أحد الأشخاص بالشروع في قتل نجلهم داخل مقابر الشيخ محفوظ، وتحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة وتم تحديد هوية الجناة المتسببين في الحادث.

الطفل يروي تفاصيل نجاته من الموت

وروى الطفل المجني عليه أنه كان في طريقه إلى منزل عمه بمنطقة الحكر البحري التابع لدائرة قسم شرطة التبين، ففوجئ بستة رجال وسيدتين يقومون باستيقافه ويعترضون طريقه حاملين أسلحة نارية وبيضاء، ثم اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء.

وأضاف المجني عليه لـ«الوطن»، أن كثرة الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك بتر كف يده اليسرى، وحدث له حالة إغماء فقام المتهمون بالفرار، وتصادف مرور شخص في مكان الواقعة، وقام بإبلاغ أسرتي: «وقتها كنت بموت كنت بنزف دم من كل حتة بجسمي، مطالبًا برجوع حقه وسرعة ضبط الجناة».