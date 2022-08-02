علاقة عاطفية وراء إصابة عامل في الوراق.. وزوجته: «عينة زايعة وبتاع ستات»

«بتاع ستات وعينة زايغة» كلمات أدلت بها سيدة ثلاثينية أثناء التحقيقات بعد اتهامها بالشروع في قتل زوجها العرفي بعد تعديها عليه بسلاح أبيض داخل مسكنها بالوراق، حيث تبينت تلك الزوجة تعدد العلاقات النسائية لزوجها.

صفعها على وجهها فقامت بطعنه

وعندما حاولت تلك الزوجة مناقشة زوجها في حقيقة الأمر وكونه على علاقة بسيدة أخرى تعدي عليها بالضرب وصفعها على وجهها، فأسرعت إلى المطبخ واستلت سكيناً وقامت بطعنة ما أحدث به إصابة نقل على إثرها للمستشفى على الفور.

تفاصيل الواقعة والتحريات

ورد إخطارا إلى الأجهزة الأمنية في الجيزة من أحد المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة الوراق يفيد بوصول عامل مصاب بجرح طعني بسلاح أبيض، وبالانتقال وعمل التحريات اللازمة تبين أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة إثر خلافات زوجية نشبت بينهم، وبضبط الزوجة ومواجهتها بما اسفرت عنه التحريات أقرت بارتكاب الواقعة إثر علمها بوجود علاقة عاطفية بين زوجها وإحدى السيدات، وحال مناقشتها له تعدى عليها بالضرب الأمر الذي دفعها لإصابته بسكين وحاولت قتله قائلة: «بتاع ستات وعينة زايغة».

الاستماع لشهود العيان

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت جهات التحقيق التي استدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها للوقوف على تفاصيل الواقعة وموافاة النيابة بالمستجدات وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.