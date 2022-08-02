بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن لإعلان مقتل أيمن الظواهري

أعلنت «سكاي نيوز» عربية، في خبر عاجل، أن هناك استعدادات لإلقاء كلمة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، يعلن خلالها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وكانت «رويترز» قد أعلنت نقلا عن مصدر مسؤول بالبيت الأبيض، مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوية للقوات الأمريكية

تفاصيل مقتل الظواهري

ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن غارة أمريكية قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري نهاية الأسبوع الماضي في أفغانستان.

وكان مسؤول أمريكي، قد ذكر منذ قليل، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية نفّذت من خلال استخباراتها، عملية ناجحة ضد هدف «مهم» لتنظيم القاعدة في أفغانستان.