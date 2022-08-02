«مجاهد»: إنشاء مجلس وطني للتعليم برئاسة مجلس الوزراء

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الحكومة بصدد إنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني للتعليم برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الأزهر سيكون له ممثلين في المجلس.

إدراج خبراء ومتخصصين في كل المجالات الخاصة بالتعليم

أضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إدراج خبراء ومتخصصين في كل المجالات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والفني والمهني والتقني، ليضم المجلس كل ما يتعلق بالتعليم في مصر.

أوضح نائب وزير التعليم الفني، أن من مهام المجلس التنسيق بين كل الجهات التعليمية، واستدامة الخطط والاستراتيجيات حتى لو تغير الوزراء، فلن يتم تعطيل الخطة.