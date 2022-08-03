السيسي يوجه بزيادة الدعم الحكومي للتحالف الوطني للعمل الأهلي بمقدار مليار جنيه

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمقدار مليار جنيه إضافية، ليصبح إجمالي الدعم المقدم من الدولة 10 مليارات جنيه للتحالف.

2022 عام المجتمع المدني

ويأتي التوجيه لدعم ومساندة نشاط التحالف المجتمعي، تزامناً مع كون العام الحالي 2022، عاماً خاصاً بالمجتمع المدني، وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تقديم كل المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة وتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف، ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي بهدف توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للأسر في نطاق نشاط التحالف.