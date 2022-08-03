السيسي يوجه بتطوير جهود تحالف العمل الأهلي لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء «التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط التحالف الوطني، منذ انطلاقه فقط مطلع العام الحالي، والذي يتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وجرى استعراض جهود التحالف الوطني في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة، لخدمة الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

تطوير عمل التحالف ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة

ووجه الرئيس أيضاً بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزءا أساسيا من جهود التحالف، بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين في نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.

الرئيس يعرب عن تقديره لنشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأعرب الرئيس عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الذي يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الجمهورية، ويعد ركناً مهماً في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التي أثرت على العديد من القطاعات خاصةً الغذاء، بما يدعم الجهود التنموية المتواصلة للدولة والتى كان آخرها حزمة الدعم الاجتماعي التي وجه بها الرئيس مؤخراً.

ووجه الرئيس بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية، لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، تزامناً مع كون العام الحالي 2022، عاماً خاصاً بالمجتمع المدني، وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كل المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.