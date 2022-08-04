الليلة.. عرض «ستاند أب» كوميدي لـ وليد خيري ومينا سليم في «القنصلية»

يقدم وليد خيري ومينا سليم عرض «ستاند أب» كوميدي، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، في «القنصلية» بوسط البلد، على مدار ساعتين، يكون المشاهدين جزء أساسي من المحتوى الذي يتم تقديمه خلال العرض، الذي يتضمن فقرة ارتجال مع الجمهور، ويأتي الحفل بعد سلسلة ناجحة من الحفلات التي يقدمها «خيري» و«سليم» ما بين القاهرة والإسكندرية ودبي.

ويعتبر وليد خيري أحد أعضاء فريق «الحزب الكوميدي» الذي تأسس في أغسطس 2011، والمتخصص في تطوير صناعة الكوميديا الـ«ستاند أب» في مصر، ويضم مجموعة من المواهب الكوميدية تساهم في بناء دائرة كوميدية بارزة في مصر، وانضم «خيري» للفريق من 8 سنوات قدم مجموعة كبيرة من الحفلات من بينهم حفلين على مسرح مول الإمارات في مدينة دبي.

مواقف حقيقية بها قدر من المبالغة

وتحدث وليد خيري في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامي خيري رمضان، عن عروض الـ«ستاند أب» كوميدي، قائلا إن الفكرة الأساسية أن تكون الكوميديا نابعة من مواقف واقعية حدثت بالفعل، موضحا: «لابد أن تكون المواقف حقيقية حتى يصدقها الجمهور، بالطبع يكون هناك مقدار من المبالغة لخلق حالة الكوميدية».

عروض «الحزب الكوميدي» في القاهرة والإسكندرية

ويقدم «الحزب الكوميدي» مجموعة كبيرة من عروض الـ«ستاند أب»، بمعدل يقارب حفلين شهريا، في عدد كبير من الأماكن الثقافية في القاهرة والإسكندرية، من بينها «الجريك كامبس»، ساقية الصاوي، ساحة روابط للفنون، «روم آرت» التجمع الخامس، وغيرها من المواقع الثقافية والترفيهية.