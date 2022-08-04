خفض درجة القبول بفصول الخدمات المسائية للثانوي العام بالبحيرة لـ190 درجة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قبل قليل، النزول بدرجات الالتحاق بفصول الخدمات المسائية للثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية للعام الدراسي 2022 /2023 إلى 190 درجة.

جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن النزول بدرجات القبول للالتحاق بفصول الخدمات للثانوية العامة المسائية للعام الدراسى 2022 /2023.

التوسع في فصول الخدمات المسائية

كما ورد مقترح بفتح فصول الخدمات التعليمية، أو التوسع فيها، على أن توزع على الإدارات التعليمية، بما لا يتجاوز 25% من إجمالي المقبولين بالصف الأول الثانوي العام علي مستوي كل إدارة، وكذلك استجابة لأولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام.

يذكر أن محافظ البحيرة، قرر قبل قليل، النزول بدرجات القبول في الثانوية العامة بمقدار 10 درجات لتصبح 225 بدلا من 235، تلبية لرغبة أولياء الأمور بخفض درجات القبول في الثانوية العامة.