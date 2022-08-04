عاجل.. الحكومة توافق على مقترحات تدقيق الحدود الإدارية للمحافظات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المقترحات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق جودة الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.

وتمت الإشارة إلى أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، نسق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، بإعداد دراسة تفصيلية لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، اعتماداً على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية والصور الجوية عالية الدقة، كما استندت تلك الدراسة على ما يتم تنفيذه من شبكة للطرق الرئيسية، وكذا المشروعات القومية، والمعالم الطبيعية التى تزخر بها العديد من المحافظات.