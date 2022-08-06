حسام موافي لطلاب الثانوية العامة: تاريخك يبدأ من لحظة دخولك الكلية

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، واحد من أشهر أساتذة قصر العيني، وتميز بتحدثه في موضوعات مجتمعية تهم الأسرة والشباب المصري بشكل عام من خلال نصائح وخبرات، خاصة أن له خبرة واسعة في أمور الحياة منذ أن كان طالبًا، ليوجه حديثه لطلاب الثانوية العامة بالتزامن مع إعلان النتيجة.

وتلخصت نصائح الدكتور حسام موافي، عبر برنامجه «ربي زدني علما» المذاع على فضائية صدى البلد، فيما يلي:

- يجب على الطالب التفكير جيدا قبل اختيار الكلية التي سيدخلها بعد المرحلة الثانوية وينظر لها من جميع الجوانب.

- ادخل الكلية التي تجعلك سعيدا وأنت تدرس فيها وأكثر سعادة وأنت تعمل في مجال عملها.

نصائح الدكتور حسام موافي لطلاب الثانوية العامة

- لا تنساق خلف مبدأ «ادخل الكلية اللي تجيب فلوس أكتر» لأن الأموال ليست كل شيء.

- الطالب يدرس الطب من أجل النبوغ والتفوق والإبداع وليس من أجل المال.

- لو دخل الطالب كلية أعلى من قدراته وكان اهتمامه بالمال فقط «هيقع» وسيفقد اسمه وسمعته في أول موقف.

- مجموع الثانوية العامة ليس نهاية العالم وهناك حياة أخرى بعد الثانوية وغيرها بعد الجامعة وهكذا.

تحول في حياة أحد زملاء موافي بعد نتيجة الثانوية العامة

- أحد زملائه حصل على 51% في الثانوية العامة، ومع مرور الوقت أصبح رئيسا لمجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى.

- الرزق في السماء بين يدي الله عز وجل، لكن على الإنسان الأخذ بالأسباب فقط.

- لو كان الشاب لا يحب الطب، ولا يملك مهاراته، يجب عليه ألا يتقدم لها، لأنها بديلة عن المكان المناسب له.

- اسمك وسمعتك وتاريخك في مهنتك سيبدأ من لحظة دخولك الكلية لذلك التركيز في الاختيارات مطلوب.