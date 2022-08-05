طبيب مصري يتوصل لطريقة جديدة لعلاج سرطان الجلد: 8 جرعات إشعاعي بدلا من 70

كشف الدكتور خالد الصياد، أستاذ مساعد واستشاري العلاج الإشعاعي والأورام بجامعة مونستر بألمانيا، عن توصله لطريقة جديدة في علاج أشرس أنواع سرطان الجلد بـ8 جرعات إشعاعي بدلا من 70.

بروتوكول علاج سرطان الليمفوما

وأضاف «الصياد»، خلال لقاء عبر تطبيق «سكايب» من ألمانيا ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنه شارك في كتابة البروتوكول الألماني الرسمي لعلاج سرطان الليمفوما في عام 2021.

وأشار إلى أن الحصول على فيتامين A بعد فترة العلاج الإشعاعي يضاعف فترة الشفاء 3 مرات، فبدلا من 6 أشهر ستصبح أطول لتكون 17 شهرا، بحسب بحث أجراه وظهرت نتائجه في يناير الماضي، وجرى نشرها في المجلة الرسمية للأمراض الجلدية في ألمانيا.

ولفت إلى أنه جرى تقليل عدد الجرعات من 8 إلى 2 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث رغب المرضى في التقليل من زيارتهم للمستشفيات، وزيادة الجرعة اليومية للضعف، والنتائج الأولى لهذا التقليل جرى نشرها في أبريل الماضي.

وأفاد بأن خفض عدد الجرعات من 70 لـ8 لم يؤثر على العلاج أو معدل الحياة، كما انخفضت نسبة الآثار الجانبية من قبل، وجرى التأكد من ذلك عبر نتائج منفصلة في ديسمبر الماضي.

وأوضح أنه يعمل في هذا الملف منذ 2011 وأول النتائج ظهرت في 2015 ومنذ 2016 وحتى الآن يجري البحث الحديث على الجرعات البسيطة.

البحث عن دلالات للعلاج مبكرا

وأكد أنه حصل على منحة من جامعة «مونستر» في ألمانيا لتمويل البحث لإيجاد دلالات أورام لمعرفة مدى ظهور الارتجاع عند المريض بحيث يبدأ العلاج مبكرا قبل ظهوره.

وتابع: «آخر تحليل كان أمس والنتائج ظهرت، لكن مرحلة النشرة بداية السنة المقبلة، ولقينا بالفعل فيه دلالات أورام نقدر من خلالها نتعرف على المرضى اللي جالهم ارتجاع قبل ما يظهر على الجلد».