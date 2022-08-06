رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

مفتي الجمهورية ينعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: أفنى عمره من أجل العدالة

كتب:

إسراء سليمان
11:57 م | السبت 06 أغسطس 2022
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببالغ الحزن والأسى، المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت.

رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق

وقال فضيلة المفتي في بيان: «إن الفقيد قدم الكثير لخدمة القضاء المصري، فهو يعد أحد شيوخ القضاء الذين أفنوا أعمارهم من أجل العدالة والقانون».

المفتي يتوجه بالعزاء إلى أسرة الفقيد

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد:

مفتي الجمهورية: التفاؤل ببعض الأرقام والأيام من الأمور الحسنة ولا مانع منه شرعًا

مفتي الجمهورية: ليس هناك ازدواجية في الحكم على البنوك وتوظيف الأموال

مفتي الجمهورية يوضح كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة

حكم صلاة العيد في البيت.. مفتي الجمهورية يشرح الشروط والطريقة
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.