مفتي الجمهورية ينعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: أفنى عمره من أجل العدالة

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببالغ الحزن والأسى، المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت.

رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق

وقال فضيلة المفتي في بيان: «إن الفقيد قدم الكثير لخدمة القضاء المصري، فهو يعد أحد شيوخ القضاء الذين أفنوا أعمارهم من أجل العدالة والقانون».

المفتي يتوجه بالعزاء إلى أسرة الفقيد

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.