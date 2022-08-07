عاجل.. الجهود المصرية تنجح في التوصل لاتفاق هدنة في غزة

أفاد مصدر مسؤول أنه «في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي، وفي ضوء الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23.30 يوم 7 أغسطس 2022 بتوقيت فلسطين».

وتبذل مصر جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.