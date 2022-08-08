القصة الكاملة لمقتل 4 مسلمين في أمريكا.. آخرهم حضر جنازة ضحيتين

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الماضية جريمة جديدة ضمن جرائم استهداف المسلمين، حيث قُتل 4 مسلمين في ولاية «نيو مكسيكو»، على فترات متباعدة، حيث قُتل أحدث الضحايا بطلق ناري يوم الجمعة الماضي، ما أثار شكوكا حول ما إذا كانت هناك علاقة بين مقتل الأربعة، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، إلى التعليق على تلك الجرائم.

تفاصيل مقتل 4 مسلمين في أمريكا

بحسب شبكة «بي بي سي»، البريطانية، قالت الشرطة الأمريكية، إنّ قوات الشرطة المختصة رصدت مقتل 4 مسلمين على فترات متباعدة خلال الأشهر التسعة الماضية، في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بسبب انتمائهم الديني والعرقي، وقُتل أحدث الضحايا بطلق ناري يوم الجمعة الماضي، وقتل اثنين آخرين خلال الأسبوعين الماضيين، في حين قتل شخص أخر في نوفمبر الماضي.

وتحقق شرطة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية مقتل 4 مسلمين بالولاية، وذلك في محاولة لتحديد ما إذا كانت تلك الجرائم، في تمام الساعة الخامسة، لها علاقة ببعضها، ألا خاصة بعد أن أكد قائد شرطة مدينة «البوكيرك»، هارولد ميدينا، أمس السبت، مقتل شاب رابع من الجالية المسلمة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه لم يجر الكشف عن اسم القتيل الذي جرى استهدافه يوم الجمعة الماضي، وأضافت شرطة الولاية أن حالات القتل الثلاث السابقة، جرى نصب عدة كمائن مختلفة للضحايا وأطلق الرصاص تجاههم دون سابق إنذار.

مقتل 4 مسلمين في أمريكا يثير غضب «بايدن»

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن غضبه الشديد جرّاء مقتل 4 شبان مسلمين بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، حيث غرد «بايدن»، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، معبرًا عن أسفه لعمليات القتل المتكررة خلال الأشهر الماضية في مدينة «ألباكركي».

وأضاف أن إدارة بلاده تقف بقوة مع الجالية المسلمة في الولايات المتحدة، قائلا: «أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في ألباكركي، وننتظر تحقيقًا كاملاً، دعواتي لعائلات الضحايا».

متحدث المسجد الإسلامي: أحد المغدورين المسلمين قُتل بعد حضور جنازة 2 من الضحايا

وفى السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي للمركز الإسلامي في ولاية نيو مكسيكو، أن عمليات القتل الأربعة كانت مروعة بشكل كبير لدى المجتمع المسلم الصغير في مدينة «ألباكركي».

وذكر المتحدث باسم المركز الإسلامي في نيو مكسيكو، طاهر جوبا، أن الضحايا الثلاث الأحدث ينتمون إلى نفس المسجد، وقُتل أحدهم بعد قليل من حضور جنازة الضحيتين السابقتين.