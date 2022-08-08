معلومات الوزراء: «اقتصادية القناة» الوجهة الأولى لإنتاج الوقود الأخصر في الشرق الأوسط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديد يستعرض تحول المنطقة الاقتصادية إلى وجهة عالمية لإنتاج الوقود الأخضر في الشرق الأوسط، مثل الهيدروجين والأمونيا الخضراء، حيث نجحت المنطقة في توقيع 8 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الوقود الأخضر.

مجمع صناعي لإنتاج الوقود الأخضر

ونجحت المنطقة في توقيع اتفاقية مع شركة رينيو باور الهندية باستثمارات مستهدفة 8 مليارات دولار، وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوقود الأخضر، ويُقام المشروع على مساحة 600 ألف م2 بمنطقة السخنة المتكاملة.

مشروع على مرحلتين

ويقام المشروع على مرحلتين: الأولى بين 2023-2025 وتبلغ التكلفة الاستثمارية لها 710 ملايين دولار ويبلغ الإنتاج السنوي 100 ألف طن أمونيا خضراء، 20 ألف طن هيدروجين أخضر، والمرحلة الثانية بين 2025-2029، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لها 7.15 مليارات دولار، ويبلغ الإنتاج السنوي المتوقع مليون طن أمونيا خضراء، 200 ألف طن هيدروجين أخضر.