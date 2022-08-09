إحباط تهريب 26 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إحباط تهريب كمية كبيرة من القمح عبارة عن 26.180 طن قمح، وذلك خلال حملة مكبرة قبل بيعها في الأسواق، ووجه باستمرار الجهود لضبط الأسواق مع المتابعة المستمرة والمرور الدوري والمفاجئ لمتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية، ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

تفاصيل المضبوطات بحملة التموين

وكثفت مديرية التموين بمطروح برئاسة المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل الوزارة، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، حملاتها التموينية المفاجئة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، حيث نجحت الحملات في ضبط 29 مخالفة تموينية متنوعة أبرزها ضبط كمية كبيرة من القمح بلغت 26.180 طن قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط مخالفات أخرى متنوعة منها ضبط أجولة نخالة خشنة معبأة بدون بيانات «مطحن»، وعدد 16 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، بالإضافة إلى عدد 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع والخضروات المعروضة للبيع ببعض المحال، وجرى تحرير مخالفتين لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، وأخرى لعدم الإخطار ببيانات شهرية عبارة عن «مستودع بوتاجاز، ومحطة تموين سيارات».

تكثيف الحملات في مدن مطروح

وأشاد محافظ مطروح بالجهود المبذولة، موجها بتكثيف الحملات والرقابة التموينية بجميع مراكز المحافظة، والتأكد من توافر السلع والمواد التموينية والوقود، ومنع أي تجاوزات ومراجعة سلامة المعروض منها، وخاصة في ظل الإقبال السياحي التي تشهده المحافظة خلال تلك الفترة، خاصة في شهري أغسطس وسبتمبر.