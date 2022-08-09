برلمانية: أبراج شبكات المحمول تسبب أخطارا جسيمة.. وأصبحت مصدرا للتربح الشخصي

يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، المقرر انطلاقه الخميس الأول من أكتوبر المقبل، عددا من القوانين وطلبات الإحاطة، حيث تقدمت النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية المحلية، بشأن السماح للأحياء والوحدات المحلية بتركيب شبكات محمول على أسطح العمارات السكنية، ما يتسبب في أخطار جسيمة.

وقالت زكريا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أبراج شبكات الموبايل أصبحت مصدرا للتربح الشخصي غير الآمن لأصحاب العقارات بطرق غير سليمة، وتصرفا غير مسئول من شبكات المحمول، وبعلم من الوحدات المحلية والأحياء والمدن ونحن بصدد تحديات كبيرة للتغير المناخي لمصر كجزء من العالم.

سوء الخدمات المقدمة من شركات المحمول

وأشارت أمل زكريا إلى سوء الخدمات المقدمة من شركات المحمول وبالأخص فودافون، وأنها تخدع المواطنين وتجبرهم على الاشتراك بكول تون دون استئذان، وتتعمد خصم مبالغ مالية باهظة من جميع المستويات من محدودى ومتوسطي الدخل، وهذا لم يحدث منذ إنشاء الشبكات في مصر بهذا السوء لعدم احترام المواطنين ولا يوجد عندهم أى مصداقية مع العملاء.

طلب إحاطة مقدم لوزير الاتصالات

وأضافت زكريا أن طلب الإحاطة المقدم لوزير الاتصالات يتعلق بارتفاع رسوم المكالمات، وإرغام المواطنين على الاشتراك في كول تون لمهرجانات وأغنيات غير لائقة، وأيضا الاشتراك في مسابقات رغما عنهم ودون علمهم بذلك.

وطالبت النائبة أمل زكريا بإحالة الطلب للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان، وإلى لجنة الإدارة المحلية ولجنة الدفاع والأمن القومي، وفتح هذه الملفات والمشكلات لأنها تضر بالأمن القومي المصري.

وتعد الدورة البرلمانية المنقضية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي من أبرز الدورات التشريعية خلال الفصل التشريعي الثاني، حيث أصدر عددا كبيرا من التشريعات خلال دور انعقاده المنتهي بإجمالي 184 مشروع قانون تضمنت 1769 مادة قانونية.

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، تقريرا حول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني على جميع المستويات التشريعية والرقابية والسياسية.