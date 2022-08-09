مسئول مسابقة «المشروع الوطني للقراءة»: 20 مليون جنيه جوائز الفائزين (حوار)

قال هشام السنجرى، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمى - فرع مصر وشمال أفريقيا، المسئول عن مسابقة المشروع الوطنى للقراءة فى مصر، إن المسابقة دخلت مرحلة التصفيات فى العاصمة الإدارية الجديدة، لترشيح 40 فائزاً من بين 900 متسابق من مختلف المحاور.

وتحدث «السنجرى» عن أبرز معايير عمل لجان التحكيم، ومن أبرزها التفكير النقدى، والقدرة على بناء الرأى، مشيراً إلى أن المؤسسة تكرم جميع المتسابقين الـ900، فيما يتم منح 40 فائزاً جوائز تقدر بـ20 مليون جنيه.. وإلى نص الحوار:

كيف كان الإقبال على الدورة الثانية فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة؟

- تجرى حالياً التصفيات النهائية للمسابقة فى العاصمة الإدارية وللعام الثانى للمسابقة التى أصبحت أكثر نضجاً مع الالتزام بالأجندة الزمنية، حيث تم إطلاقها فى موعدها، لتجرى مراحل التصفيات المختلفة، ويتم فى هذه الفترة (ثلاثة أيام مدة التصفيات النهائية) على 900 متسابق، لاختيار 40 فائزاً فى الأبعاد الأربعة للمسابقة. وبلغ عدد المرشحين للتصفيات النهائية فيما يخص محور «الطالب المثقف» 648 طالباً وطالبة على مستوى وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، يتم ترشيح 20 منهم ووصولهم إلى منصة التتويج، فيما بلغ إجمالى المرشحين على مستوى المحور الثانى «القارئ الماسى» 107 من طلاب الجامعات والمعاهد، وستتم التصفية بينهم لاختيار 10 على مستوى كل الجامعات، والميدان التربوى والتعليمى على مستوى محور «المعلم المثقف» صعد إلى التصفيات 108 معلمين من مختلف التخصصات، وسيتم اختيار الـ10 الأوائل من بينهم، إلى جانب ترشيح 5 مؤسسات تنويرية، من بين الـ10 مؤسسات المشاركة فى المنافسة لهذا العام على مستوى الجمهورية.

وماذا عن معايير اختيار المؤسسة التنويرية؟

- أن تقدم المؤسسة خدمات تثقيفية وتنويرية للمجتمع، بخلاف عملها الأصلى، أى إن معايير اختيارها لأجل الخدمات الإضافية أكثر من نطاق عملها الأصلى.

ما أبرز ملاحظاتك بشأن الدورة الثانية من المشروع؟

- هناك طلاب لديهم إصرار للاشتراك فى المسابقة للعام الثانى، وهم الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق العام الماضى، وهو ما يؤكد شفافية المسابقة، ونتمنى الاستمرار والنجاح، فالمشروع لمدة 10 سنوات، وأحسبه نجاحاً للمشروع التثقيفى الذى يعمل برعاية وزارة التربية والتعليم والأزهر ووزارة الثقافة.

وما مقدار جوائز المسابقة هذا العام؟

- فى التصفيات النهائية نكرم الـ900 متسابق من جميع المحافظات بتسليمهم ميدالية المسابقة ومكافأة مالية قدرها ألف جنيه لوصولهم إلى هذه المرحلة، فيما يبلغ مجمل الذى يحصل عليه جميع المتسابقين 20 مليون جنيه لجميع المحاور؛ حيث يحصل فائزو المحور الأول على جوائز تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه للمركز الأول، إضافة إلى كأس الطالب المثقف، كما يحصل فائزو المحور الثانى على جوائز تبدأ من 100 ألف جنيه مصرى، وتصل إلى مليون جنيه للمعلم المثقف الحائز على المركز الأول وكأس المعلم المثقف.

وتبدأ جوائز المحور الثالث بجائزة قدرها 100 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه، وكأس القارئ الماسى للفائز الأول، فيما تبدأ جوائز المؤسسات التنويرية من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه ولقب المؤسسة التنويرية للمركز الأول، كما نرتب رحلة للسفر إلى الخارج للفائزين من العام الماضى، لزيارة أبرز وأشهر مكتبات العالم، ما بين بلجيكا والنمسا وغيرهما، وحسب الأماكن التى يجرى التوافق عليها بين المؤسسة والفائزين.

ومتى يتم إعلان الفائزين وحفل تسليم الجوائز؟

- خلال الأسابيع المقبلة يتم إعلان الفائزين وترتيب المراكز وتسليم الجوائز.

ومتى تنطلق الدورة المقبلة؟

- تنطلق مع بداية العام الدراسى فى مصر، وأدعو جميع الطلاب والمعلمين للمشاركة فهى مفتوحة لجميع المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأزهرية.

أبرز معايير الترشيح

من أبرز المعايير التى تحتكم إليها اللجان؛ الفهم والاستيعاب، وأن يكون الطالب قادراً على ذكر الأفكار الأساسية والفكرة العامة والدروس المستفادة من الكتاب المقروء، وأن يكون المتسابق مُلماً بالمعلومات الخاصة بالكتاب.

كما تعتمد المعايير على التفكير النقدى والتحليل، وأن يكون المتسابق لديه قدرة على التخيل ووضع خاتمة لقصة أو رواية قرأها، وأن تكون لديه القدرة الكافية على نقد أفكار الكتاب وتحليل أسلوب الكاتب، ومن ضمن المعايير أن تكون لديه القدرة على نقل المقروء إلى الواقع ومناقشة ما استفاده من أفكار الكتاب والخبرة التى اكتسبها وتصلح لتطبيقها على أرض الواقع العملى الذى يعيش فيه.