زوجة تطلب الطلاق: «اشتريت له عربية غالية اداها لواحدة تانية»

كلمات يعلوها نبرة الخذلان، نسجت بها زوجة في نهاية الـ20 من عمرها، سطور دعوى الطلاق للضرر بعد 8 أشهر من زواجها، بعد تأكدها من خيانته لها، وتضررها نفسيًا وماديًا، ليجعلها تلجأ لمحكمة الأسرة، بعد قصة حب كبيرة تخلت بسببها عن أهلها، ووقفت في وجههم من أجله.

«أهلي قالوا لي أنه طمعان فيا، وانا كنت معمية بسبب حبه»، قالت الزوجة لـ«الوطن» تفاصيل تعرفها عليه، وإنها قابلته في إحدى المناسبات، لأنه شقيق صديقتها، وكانت تعلم أنه لا مقارنة بين مستواه الاجتماعي ومستواها، لكنها بعد فترة وقعت في حبه، وطلب منها الارتباط بشكل رسمي، وعدها بالحصول على وظيفة تليق بمستوى عائلتها، «لكنهم بالطبع قابلوا رفض أهلها وتحدتهم وعاندت معهم لأجل خطبتهم، ووصلت لحد قطيعتهم بعد الزواج».

حصلت له على وظيفة وتكفلت بالزيجة

وطوال فترة الخطبة، كانت مساعدة ماديًا، وتوسطت له عند أصدقاء والدها، حتى حصلت له على وظيفة بمرتب خيالي، وكانت تجهز معه الشقة، ودفعت تكاليف عدة، حتى لا تحرجه أمام أهلها، وبعد الانتهاء من ترتيبات الزواج، أقاموا حفل زفاف تكفل بمصروفاته والدها، حتى لا يكسر بخاطرها، سافروا شهر العسل من مالها الخاص، وبدأت حياتها في الانهيار بشكل سريع، حسب حديث الزوجة.

أشترت له عربية ماركة معروفة وأداها لعشيقته

«بعد شهرين، كانوا صحابي وأهلي يستغربوا ازاي مش معاه عربية، فاشتريت له عربية ماركة ألمانية معروفة كهدية جوازنا، بس بعدها بدأت ألاحظ أن طبعه اتغير، وبقى مشغول أكتر من اللازم، لدرجة إني مبقتش أشوفه، وبقى يصرف مرتبه كله على نفسه، ومن فترة صاحبتي قالتلي إنها بتشوف عربية جوزي في أماكن مختلفه في طول الوقت وإن ست هي الي بتسوقها، فكذبتها، ولما أثبتتلي بنمر العربية، صدقت ودورت وراه، واكتشفت صدمة إنه بيخوني، وأدى العربية لعشيقته علشان توافق عليه»، حسب حديث الزوجة المكلومة لـ«الوطن».

عنفها فلجأت لـ محكمة الأسرة

وأنهت حديثها، بأنها واجهته ولم ينكر، بل عنقها بأبشع الألفاظ، وكاد يطردها فتركت له المنزل، ولجأت لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 17480.